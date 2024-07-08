نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهال طايل تدعم شيرين عبدالوهاب: بنحبك ووحشتينا ونفسنا نسمع أغانيكي تاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حرصت الإعلامية نهال طايل على دعم المطربة شيرين عبد الوهاب عقب تعرضها للضرب من قبل طليقها حسام حبيب.

وقالت نهال طايل، عقب برنامجها "تفاصيل" الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2"، "أنا مؤمنة أن الإنسان هو أول منقذ لنفسه وأول مهلك لنفسه.. ربنا يرجعها لنا بالسلامة ونسمع عنها حاجه حلوه، مش عاوزه أشوفها عاوزين نسمعها".



وأشارت "طايل" إلى أن المطربة شيرين عبدالوهاب لديها مخزون كبير من الغناء وحققت نجاحات كبيرة في الوطن العربي وهي صادقة.. بنحبك ووحشتينا يا شيرين ونفسنا نسمع أغانيكي تاني".

وفي وقت سابق، حررت الفنانة شيرين عبدالوهاب محضرا رسميا بقسم التجمع الخامس؛ ضد طليقها حسام حبيب بسرقة هاتفها المحمول وأموال من حقيبتها بعد التعدي عليها بالضرب المبرح داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع الأول.