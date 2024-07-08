نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل دور باسم سمرة في " زمالك بولاق" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان باسم سمرة لتصوير مشاهده في مسلسل “ زمالك بولاق” الذي سيعرض ضمن مسلسلات الاوف سيزون

يجسد باسم سمرة خلال الأحداث دور سائق ميكروباص ومتزوج من انتصار حيث يدور العمل في إطار كوميدي

والعمل من تأليف أحمد رجب وإسلام شتا وإخراج أسامة عمر، ومن المفترض أن تعلن الشركة المنتجة خلال الأيام المقبلة عن بداية التصوير.

تعاقد باسم سمرة رسميا على المشاركة في الجزء الثاني من العتاولة والمقرر عرضه في رمضان 2025 مع أحمد السقا، وزينة وطارق لطفي، مي كساب، والمخرج أحمد خالد موسى.

يبدأ تصوير العتاولة 2 في شهر أكتوبر المقبل، يتم التحضير للعمل في الفترة الحالية، والتعاقد مع باقي أبطاله بشكل رسمي، ومعظمهم سيكونوا نفس أبطال الجزء الأول، ومن المقرر انضمام أبطال جديد إلى الجزء الثاني سيتم التعاقد معهم خلال أيام.