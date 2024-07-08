نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو يوسف يمازح أسماء جلال بهذه الطريقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازح الفنان عمرو يوسف الفنانة أسماء جلال عبر مواقع الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك حيث قام بنشر فيديو من إعلان ولاد رزق ٣ لكأس العالم للإلكترونيات وعلق عليه “ ربيع وسمر فكرة والفكرة لا تموت ولاد رزق ”

https://www.instagram.com/reel/C9IjX6vI8qT/?igsh=eGVlMzcwZjJ3bzhr

لترد عليه الفنانة أسماء جلال “ على فكرة أنت مبين أنك بتخوني ”

أبطال فيلم “ ولاد رزق ٣ ”

شارك في بطولة فيلم “ ولاد رزق ٣” الفنان أحمد عز والفنان عمرو يوسف والفنانة نسرين امين والفنانة أسماء جلال والفنان القدير سيد رجب والفنان محمد ممدوح والفنان على صبحي والفنان آسر ياسين والفنان كريم قاسم وعدد آخر من الفنانين والفنانات.

ولاد رزق ٣

و من جانب آخر يحصد فيلم “ ولاد رزق ٣” خلال هذه الفترة أعلى إيردادات بتاريخ السينما المصرية.