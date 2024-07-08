نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إخلاء سبيله بكفالة مالية..تصريحات جديدة من حسام حبيب بشأن ضربه شيرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألقى رجال المباحث القبض على الملحن حسام حبيب، بعد اتهام طليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب بتعديه عليها بالضرب في التجمع.

وظهر الملحن حسام حبيب «بالكلبشات» داخل القسم بعد القبض عليه، ومن ثم انتقل برفقه قوة أمنية إلى نيابة القاهرة الجديدة لسماع أقواله فيما هو منسوب إليه من التعدي بالضرب على الفنانة شيرين عبدالوهاب.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال حسام حبيب والذي أنكر تعديه بالضرب عليها موضحا أن ما حدث بينهما ما هو إلا مشادة كلامية فقط لرغبتها في إنهاء شراكتهما في الأستوديو محل الواقعة.

وأمرت جهات التحقيق، بإخلاء سبيل المطرب حسام حبيب، في واقعة اتهامه التعدي على الفنانة شيرين عبد الوهاب، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

تصريحات حسام حبيب الأخيرة

وقد علق حسام حبيب على اتهامه بضرب شيرين وذلك في تصريحات صحفية بعد إخلاء سبيله بكفالة مالية، حيث صرح قائلًا: "مكنتش أتخيل أبدًا إن خناقة أنا مش طرف فيها، خناقة بينها وبين بنتها، إنها تقول كدا، وأنا هطلب شهادة بنتها، وهي عاملة في بنتها حاجة لما الناس هتعرفها شيرين هتنتهي عند الناس، لأن اللي يهون عليه ضناه يهون عليه أي حد في الدنيا، ولما شفت المنظر ده كان لازم آجي وأشيل هنا من تحتها، ولازم أتصرف".

وتابع حسام حبيب قائلًا: "اللي مأثر فيا أكتر إني قولت لـ هنا روحي اتكلمي مع مامتك، وجبت الاتنين وقلتلها يا هنا دي مامتك ولازم تحترميها، وجبت شيرين وقلتلها دي بنتك وخلي كلامك بينكم وبين بعض، وطلعت لقيتها قفلت الباب بالمفتاح، والباب زجاج، وفضلت أخبط محدش بيفتح، لحد ما شفت منظر مش قادر أفتكره، فكسرت الباب ودخلت أخدت البنت، وكلمت باباها وقلتله لازم تيجي تاخدها، وتيجي بنفسك مش هبعتها مع حد، وأرجوك ابعدها عن الشخصية دي".

وأضاف حسام حبيب قائلًا: "أنا بقول الكلام ده وأنا متقطع، وأنا بحب شيرين عبد الوهاب جدا بس دا أمر واقع واللي شفته كان مرعب، واللي حصل فيا دا في كفة واللي شوفته النهادره في كفة تانية، وأنا مقدرش أقول اللي شوفته، لأني مش مفوض من هنا ولا من والدها إني أقول حاجة، بس أقسم بالله اللي شفته مرعب ولا في الأفلام، وطبعا كل الألفاظ اللي في الدنيا وحاجة مايصدقهاش عقل".

واستكمل حسام حبيب قائلًا: "هنا بنت شيرين قالت إن حسام معمليش حاجة ولا لماما، قالت اللي عمله إنه شالني من تحت إيديها، وقالت إن ماما هي اللي عورت نفسها عشان تنزل تعمل اللي هي عملته ده حاجة عمرها ما جت في بالي، هي قالتلي زمان لما باباها كان بيتخانق مع حد بيعور نفسه ويروح يعمل محضر في القسم، وكنت مفكرها بتهزر، دي مش حاجة وراثة بس دا سلوك، ودا سلوك غلط، وأنا عاشرت شيرين كتير بس هي لما بتتعصب بتأذي نفسها، وهي بتقول كدا لازم أضر نفسي عشان أعمل مشكلة أجبرك أنك تمشي أو متكليمهاش تاني".