طارق صبري يُبهر متابعيه بإطلالة أنيقة على إنستجرام

القاهرة - محمد ابراهيم -

قدم الممثل طارق صبري إطلالة أنيقة ومميزة من خلال مشاركة جمهوره بصورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام "، ظهر صبري وهو يرتدي بدلة رسمية سوداء أنيقة مع بدلة بيضاء، مما أضفى عليه طابعًا جذابًا وأنيقًا.

هذه الإطلالة الجديدة للنجم طارق صبري أثارت إعجاب متابعيه على منصة إنستجرام، حيث أشاد الكثير منهم بأناقة وأسلوب الممثل في اختيار هذه الإطلالة الرسمية البارزة.

وتُعد هذه الصورة الأحدث من النجم طارق صبري على حسابه الرسمي، والتي لا شك ستزيد من متابعيه وإعجاب جمهوره به.

آخر أعمال طارق صبري

والجدير بالذكر آخر أعمال طارق صبري مسلسل "حدوتة منسية"، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى عفاف مصطفى، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، ندى فقيه، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

و حكاية "ما تيجى نشوف" فكانت الحكاية الثانية عن كتاب "55 مشكلة حب"، وضم العمل مجموعة من النجوم أبرزهم هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، واشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وتأليف ورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى.

