نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 21 يوليو..سامو زين يطرح ثالث أغنيات ألبوم "الحب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفنان سامو زين نجاحًا كبيرًا بأغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "الحب" حيث أنه قد طرح منه اغنيتان وهم "الحب" و"كارثة" الذي لقوا نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي الذي طرحوا فيها، وقد احتلوا الأغنيات التريند عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وأيضًا عبر موقع "انغامي".

سامو زين

وقد أعلن الفنان سامو زين عن موعد طرح الأغنية الثالثة من ألبوم "الحب" الذي من المقرر أن تطرح في يوم 21 يوليو الجاري ومن المتوقع أن تحقق نجاحًا كبيرًا، وقد نشر سامو زين عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلًا: "الشكر لله وشكرًا جمهوري لثقتكم وحبكم الكبير أول أغنيتين من ألبوم الحب وكارثه يحتلو المركز الأول علي تطبيق أنغامي إنتظروا يوم ٢١/٧ الأغنية الثالثة من الألبوم الجديد يا رب دائمًا أكون عند حسن ظنكم، رأيكم يهمني إيه عجبكم أكثر الحب أو كارثه؟

منشور سامو زين

تفاصيل أغنية "كارثة" لـ سامو زين

والجدير بالذكر أنه قد طرح منذ يومين الفنان سامو زين أحدث أغنياته وهي أغنية "كارثة" وتعد هي ثاني أغنيات الألبوم الجديد الذي من المُقرر أن يطرح باقي أغنياته خلال الفترة المقبلة، وقد حققت أغنية "الحب" نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها.

وقد وصلت نسبة مشاهدات أغنية "كارثة" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 134 ألف مشاهدة، وقد طرحت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وأغنية "الحب" من كلمات أحمد جابر، وألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج إسماعيل الابرص.

تفاصيل أغنية "الحب" لـ سامو زين

والجدير بالذكر أنه قد طرح مؤخرًا الفنان سامو زين أحدث أغنياته وهي أغنية "الحب" وتعد هي أول أغنيات الألبوم الجديد الذي من المُقرر أن يطرح باقي أغنياته خلال الفترة المقبلة، وقد حققت أغنية "الحب" نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها.

وقد وصلت نسبة مشاهدات أغنية "الحب" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 649 ألف مشاهدة، وقد طرحت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وأغنية "الحب" من كلمات أحمد جابر، وألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج إسماعيل الابرص.