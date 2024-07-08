حمادة هلال يقدم العزاء في وفاة المنتج صادق الصباح

القاهرة - محمد ابراهيم - قدم الفنان حمادة هلال واجب العزاء في وفاة المنتج صادق الصباح عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

كتب حمادة هلال:' انا لله وانا اليه راجعون اتقدم بخالص التعازي إلى منتجي الاستاذ صادق الصباح وشقيقة الاستاذ على الصباح في وفاة والدهم

أسأل الله العظيم ان يتغمد الفقيد برحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان

وقد حرص الفنان حمادة هلال على إحياء ذكرى وفاتها وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام".

قام الفنان حمادة هلال بنشر صورة لوالدته عبر حسابه الرسمي على منصة إنستجرام وعلق عليها من خلال خاصيه الكابشن بإنستجرام:

"الله يرحمك يا أمي ‏ويجمعني معاكي فى الجنة، اسألكم الدعاء".

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان حمادة هلال هو مسلسل "المداح 4- أسطورة العودة" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024 على شاشة قنوات إم بي سي

وحقق العمل نجاحًا ملحوظًا أثناء عرضه في موسم شهر رمضان الكريم وتصدرت حلقاته التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي.