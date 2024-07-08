على الحجار ومحمود التهامي  أبرز حفلات الساقية في شهر يوليو

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد عدد كبير من النجوم لإحياء أحدث حفلاتهم الصيفية في ساقية عبد المنعم الصاوى خلال شهر يوليو الجارى.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز الحفلات التي يتم عرضها في ساقية عبد المنعم الصاوي

علي الهلباوى

ويحيي المنشد على الهلباوى أحدث حفلاته الغنائية الجديدة فى ساقية الصاوى يوم الجمعه الموافق 26 يوليو الجارى، وسيقدم الهلباوى خلال الحفل عددًا من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية، بجانب بعض الأغانى الذى يحبها جمهوره منها "مليون قصيدة" و"ليلى طال" و"رسالة" و"يا رب" و"قل للمليحة" و"ابعتلى جواب"، و"مرسال لحبيبى" وغيرها

مسار إجبارى

ويحيى فريق مسار إجبارى حفلًا غنائيًا، داخل فرع ساقية الصاوى بالشيخ زايد يوم 18 يوليو الجارى، ومن المفترض أن يقدم فريق مسار إجبارى خلال الحفل بعض الأغانى التى اشتهر بها الفريق ويعشقها جمهوره

محمود التهامى



ويحيى المنشد الدينى محمود التهامى حفلا بساقية الصاوى بالزمالك يوم الجمعة الموافق 19 يوليو المقبل، يقدم فيه فاصلا متميزا من الإنشاد الدينى منها "قمرا" التى تميز بها فى كثير من الحفلات وأصبحت مطلوبًا منه في كل حفلاته الدينية.

طبلة الست



كما تقدم فرقة "طبلة الست" حفلًا على مسرح ساقية الصاوي، وذلك يوم الجمعة الموافق 19 يوليو، بقاعة النهر في تمام الساعة الثامنة مساءً، وتقديم الفرقة خلال الحفل باقة من الفقرات الموسيقية

علي الحجار



ويحيي الفنان على الحجار حفلا غنائيا كبيرا بساقية الصاوى بالزمالك يوم 24 يوليو الجارى، ويبدأ الحفل فى تمام الساعة التاسعة مساء.

ويقدم الحجار خلال الحفل عددا كبيرا من أغنياته التى يعشقها جمهوره، ومنها الأغانى الوطنية والأغانى الرومانسية أيضا مثل: "فجر بلادى" و"الميدان" و"الشهيد" و"ورد بلدى" و" قلب الحبيب " و" مكتوبالى "، وغيرها من الأغاني.

