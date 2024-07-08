بكلمات مؤثرة... حمادة هلال ينعي صادق الصباح في وفاة والده



القاهرة - محمد ابراهيم -

حرص الفنان حمادة هلال على نعي المنتج صادق الصباح بوفاة والده، حيث شارك "حمادة" جمهوره بمنشور من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بمنشور بتعليق قال فيه:" انا لله وانا اليه راجعون، أتقدم بخالص التعازي إلى منتجي الاستاذ صادق الصباح، وشقيقته الاستاذ على الصباح في وفاة والدهم".

وأضاف:" أسأل الله العظيم ان يتغمد الفقيد برحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته وان يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".



تعليقات الجمهور على منشور حمادة هلال

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، البقاء والدوام لله، انا لله وانا اليه راجعون، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال حمادة هلال

والجدير بالذكر آخر أعمال حمادة هلال مسلسل "المداح أسطورة العودة"، يشارك حمادة هلال في بطولة هذا الجزء فتحي عبد الوهاب بالإضافة لنجوم المواسم السابقة هبه مجدي ودنيا عبد العزيز وخالد سرحان

ومحمد عز وحنان سليمان وتامر شلتوت وصبحي خليل وظهور خاص لبعض النجوم مثل سهر الصايغ ومي سليم ودياب وحمزة العيلي ومن تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري وإخراج أحمد سمير فرج، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، وتصدر التريند فور نزوله على الشاشة.

