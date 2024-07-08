نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوم استعانوا بدوبلير في أعمالهم الفنية (تقرير) في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

ممارسة استخدام دوبلير للمشاهير أمر شائع في صناعة الترفيه. الدوبلير هو شخص آخر يقوم بأداء المشهد أو المشهد بدلًا من الممثل الأصلي، عادةً لأسباب سلامة الممثل أو لإنشاء مشاهد معقدة تكنولوجيًا.

ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن المشاهير الذين استعانوا بدوبلير في أعمالهم:

توم كروز:



استخدم دوبلير في العديد من أفلام أكشن مثل سلسلة "ماي توب غان" و"مهمة مستحيلة" لتنفيذ المشاهد الخطرة.

ليوناردو ديكابريو:



استعان بدوبلير في أفلام مثل "ذا ريفينانت" و"شتات آيلاند" لتنفيذ المشاهد الصعبة والخطرة.

سكارليت جوهانسون:



استخدمت دوبلير في أفلام "أفنجرز" لتنفيذ المشاهد البدنية المعقدة.

بيكاسو:



خلال فترة معينة من حياته الفنية، كان بيكاسو يستعين بمساعدين لتنفيذ بعض لوحاته الفنية الكبيرة. كان هؤلاء المساعدون بمثابة دوبلير له.

دامين هيرست:

الفنان البريطاني الشهير دامين هيرست اشتهر باستعانته بفريق واسع من المساعدين والدوبلير لإنتاج أعماله الفنية الضخمة والمعقدة.



جيف كونز:

يعتمد الفنان الأمريكي جيف كونز بشكل كبير على فريق من المساعدين والدوبلير لإنتاج أعماله الفنية المتميزة بتقنياتها المعقدة.

تاكاشي موراكامي:



الفنان الياباني تاكاشي موراكامي غالبًا ما يستخدم مجموعة من المساعدين والدوبلير لتنفيذ أعماله الفنية الكبيرة والمعقدة.

يايوي كوساما:



الفنانة اليابانية يايوي كوسامافاشتهرت باستخدامها لمساعدين ودوبلير لإنتاج أعمالها الفنية الشهيرة.

آندي وارهول:



كان وارهول معروفًا باستخدامه لمساعدين ودوبلير في إنتاج الكثير من أعماله الشهيرة، خاصةً في فترة الستينات والسبعينات.

داميان هيرست:



بالإضافة إلى الأعمال الكبيرة والمعقدة، استعان هيرست أيضًا بفريق من المساعدين والدوبلير لإنتاج الكثير من أعماله الأخرى.

يايوي كوساما:



لم تقتصر استعانة كوساما بالدوبلير على أعمالها الفنية الكبيرة فقط، بل كان لها دور كبير في إنتاج العديد من أعمالها.

لوسيان فرويد:



على الرغم من شهرته بأسلوبه الفردي، إلا أن فرويد كان يستعين بمساعدين ودوبلير في بعض مراحل إنتاج لوحاته.

جيف كونز:

بالإضافة إلى الأعمال الضخمة، استخدم كونز فريق من المساعدين والدوبلير في إنتاج العديد من أعماله الفنية الأخرى.

باسكويات:



اشتهر الفنان الإيطالي باسكويات باستخدامه لمساعدين ودوبلير في إنتاج الكثير من لوحاته الملونة والمعقدة.