نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة... إيهاب فهمي ينعي صادق الصباح في وفاة والده في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

حرص الفنان إيهاب فهمي على نعي المنتج صادق الصباح بوفاة والده، حيث شارك "إيهاب " جمهوره بمنشور من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بمنشور بتعليق قال فيه:" خالص العزاء إلى المنتج صادق الصباح والأستاذ على الصباح، وجد الاستاذ أنور الصباح في وفاة والدهم الحاج أنور على حسين الصباح، أسكنه الله فسيح جناته".

تعليقات الجمهور على منشور إيهاب فهمي

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب العالمين، البقاء والدوام لله، انا لله وانا اليه راجعون، وغيرها من التعليقات.

وفاة والد صادق الصباح



توفي منذ قليل والد المنتج صادق الصباح الوزير السابق أنور علي الصباح على ان تشيع جنازته غدا الأثنين ظهرا بمدينة النبطية بلبنان.

وأصدرت أسرة صادق الصباح بيانا أعلنت فيه أنه سوف تتلقى العزاء فى الراحل أنور الصباح يومي الثلاثاء والأربعاء فى منزل العائلة بالنبطية وفى بيروت يومي الأربعاء والخميس الثالثة عصرا فى قاعة واجهة ببيروت الجديدة.

