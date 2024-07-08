هل ستعود شيرين إلى حسام حبيب من جديد؟ طارق الشناوي يحسم الجدل



القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الناقد الفني طارق الشناوي خلال تصريحات تلفزيونية عن أزمة الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد مشاجرتها مع طليقها الفنان حسام حبيب.



طارق الشناوي:شيرين أهم الأصوات على الساحة العربية

وقال: "شيرين تحتاج إلى استشارة نفسية أكتر من صحية أو فنية، وأنا من المعجبين بيها كفنانة، وأرى أنها من أهم الأصوات على الساحة العربية بحضور طاغي، لكنها تعاني من مشاكل نفسية قاسية، وهي ليست مدركة أين خطوتها القادمة".

وأضاف: "آخر حاجة قرأناها أنها تقدمت ببلاغ ضد طليقها حسام حبيب، ولا نستغرب أنه من الممكن أن نسمع أن شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب وتزوجا من جديد أو تنازلت عن المحضر، كل شئ بالنسبة للتكوين الشخصي لشيرين ممكن وجائز وغير مستبعد، وده بيحصل في الفترة الأخيرة".

وتابع:" في النهاية أنت طاقة ويتم تبديدها خارج الرقعة وملعب الفن، الطاقة النفسية دي معذبة، وممكن تكون شخصية قطبية بيتحركوا من نقيد لنقيد بيسموهم ثنائية قطبية يعني معندهاش حل وسط يا أبيض يا أسود يا حب يا كره يا زواج يا طلاق معندهاش وسط".

وأشار:" أتمنى إنها تقدر بمساعدة الأصدقاء وأطباء أن تعبر من هذه الأزمة اللي مؤكد أنها أزمة نفسية، وطبيعي واحدة بتضرب وقبل كده تحلق شعرها وضرب وشتائم، وهي محتاجة علاج وأتمنى ده يحصل لأن حرام نفقد صوت بجمال وإبداع شيرين".



آخر أعمال شيرين عبد الوهاب

والجدير بالذكر آخر أعمال شيرين عبد الوهاب أغنية زينة العرايس، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.