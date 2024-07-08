نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منه فضالي تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها (صورة) في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أثارت الممثلة المشهورة منه فضالي إعجاب جمهورها بإطلالتها المشرقة أثناء قضائها عطلة صيفية في مدينة اسطنبول بتركيا.

وقد نشرت منه فضالي مجموعة من الصور الجذابة عبر حسابها الرسمي على إنستجرام والتي ظهرت فيها تستمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة والمواقع السياحية الشهيرة في اسطنبول.

وارتدت الممثلة في إحدى الصور فستانًا أنيقًا باللون الأزرق الفاتح مما أبرز جمالها الطبيعي وأضفى عليها إطلالة أنيقة وأنثوية.

وعلقت على الصور قائلة "إسطنبول"

وقد لاقت الصور تفاعلًا كبيرًا من جمهورها على منصة إنستجرام، حيث حصدت آلاف الإعجابات والتعليقات المعبرة عن إعجابهم بإطلالة منه فضالي الصيفية الجميلة.

آخر أعمال منه فضالي



والجدير بالذكر آخر أعمال منة فضالي هو مسلسل "محارب"، الذي ظهرت في بطولته مع الفنان أحمد زاهر، تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد وماجد المصري ونرمين الفيقي وناهد السباعي وتامر عبدالمنعم وملك زاهر ونور محمود. وغيرهم كثير من الفنانين،

وشاركت أيضا بمسلسل" كوبرا"، بطولة الفنان محمد إمام، شارك في بطولته عدد كبير من النجوم: مجدى كامل، محمد ثروت، أحمد فتحي، محمود عبد المغني، محمود البزاوى، أحمد عبد الحميد، أيمن عزب، صفاء الطوخي، دنيا ماهر، ألحان المهدى، منة فضالي، معتز هشام، علاء مرسي، هشام إسماعيل، محسن منصور، وعدد من ضيوف الشرف.