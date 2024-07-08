خاص| مجدي بدر يكشف شخصيته في مسلسل "تيتا زوزو" لـ إسعاد يونس

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان مجدي بدر تفاصيل شخصيتة في مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "تيتا زوزو" بطولة النجمة إسعاد يونس، والتي من المقرر عرضة الفترة المقبلة.

وقال مجدي بدر في تصريحات خاصة ل "دوت الخليج الفني": "أقدم شخصية مجدي في مسلسل "تيتا زوزو" وقررت تقديم هذه الشخصية بسبب وجود نجوم مميزة علي رأسهم الفنانة إسعاد يونس، فشعرت أنني سأستفيد كثيرًا من التعاون معهم في هذا المسلسل".

وعن تعاونة مع النجمة إسعاد يونس قائلا: "أنا سعيد بالعمل مع الفنانة إسعاد يونس، فهي شخصية محبوبة ومتواضعة وتتعاون مع الجميع".

وتحدث الفنان مجدي عن تعاونة مع المخرجة شيرين عادل قائلا: "تعاونت مع المخرجة في المسلسل، وليس هذا التعاون الأول بيني وبينها، بل يُعتبر التعاون الخامس بيننا، لقد عملنا سويًا في العديد من الأعمال ونتفهم بعضنا البعض جيدًا".

وعن أحداث المسلسل، قال إنه يتناول قضايا الفساد والرشوة والصراعات التي تواجهها تيتا زوزو، حيث تدخل في العديد من المشاكل مع أحفادها وتقوم بحلها بطريقة متكاملة تمزج بين الأكشن والدراما والكوميديا".

أحداث مسلسل تيتا زوزو

تدور أحداث مسلسل تيتا زوزو في إطار اجتماعي خفيف، حول مشاكل العائلية مع الأبناء والأحفاد، حيث تقدم إسعاد يونس شخصية وكيل وزارة ولديها ابنان متزوجان ولديها أحفاد، حيث تمر عائلتها بعدة مشاكل وأزمات تضطرها إلى حل تلك القضايا لإنقاذ عائلتها.

أبطال مسلسل تيتا زوزو

‏مسلسل" تيتا زوزو " من إخراج شيرين عادل وكتابة محمد عبد العزيز، ويشاركها في البطولة مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف.