نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نانسي عجرم تبهر جمهورها بإطلاق فيديو كليب "من نظرة" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أثارت النجمة اللبنانية نانسي عجرم حماس جمهورها بإطلاق أحدث أعمالها الغنائية، فيديو كليب "من نظرة"، عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب.

يأتي هذا الكليب بعد الترقب الشديد من جمهور نانسي، الذي كانت قد وعدتهم بطرح هذا العمل خلال الأيام الماضية.

تفاصيل كليب من نظرة

الأغنية من كلمات وألحان زياد جمال، وتوزيع باسم رزق، وأخرجها المخرج سمير سرياني.

تتميز كلمات الأغنية بالطابع الرومانسي الحالم، إذ تبدأ بمقطع "صدقني من نظرة من نظرة من نظرة هالقَلب / عم يرقص عالدقة وكل دقة بيسمعها بالقِلب / عمري من دونك من دونك من دونك شو صعب / حواسي الخمسة ستة صارو معك يا حب،إنت إلي دوا دوا

شفتك قلبي هوى هوى/معك إنت قلبي ارتوى/إنت غرامي/كون الشمس بكون الفيّ/كون النار بكون الميّ

حنّ على قلبي شوي/حقق أحلامي.



وقد برزت نانسي عجرم في الكليب بإطلالة شبابية وأنيقة، ما أضفى على العمل جاذبية كبيرة لجمهورها المُحب.



آخر أعمال نانسي عجرم

يذكر أن نانسي عجرم شاركت مؤخرا في إحياء حفل "ليلة وردة" في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وهو الحفل الذي شاركت به أصالة، وعبير نعمة، وريهام عبد الحكيم.

