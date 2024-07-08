حاتم صلاح: هذا مصير شخصية "نفادي" في الكبير أوي

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان حاتم صلاح عن شخصيته الشهيرة “نفادي” في مسلسل "الكبير أوي" هو لافتًا إلى أن الشخصية بمثابة علامة مسجلة في المسلسل، مضيفا: “هذه شخصية أحبها جدًا وتعلق بها الجمهور كثيرًا في المواسم السابقة”.

وقال في تصريحات صحفية إنه سعد جدًا بردود أفعال الجمهور وتعليقاتهم الإيجابية على أدائه للشخصية وتطورها خلال الأحداث حتى إنهم يستخدمون "إيموشن نفادي" في التعليقات.

وأكد حاتم صلاح: “بالطبع سأستمر في تقديمها في حال تم الإعلان عن مواسم جديدة”.

"عصابة الماكس"

وفي سياق آخر كشف عما جذبه للمشاركة في فيلم “عصابة الماكس" الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى المبارك قائلا: “السيناريو جذبني منذ قراءته وقررت الموافقة عليه، فهي تجربة مختلفة تمامًا عما قدمته من قبل، فكرة العائلة المختلفة كما أن الفيلم عبارة عن رحلة، وقد سعدت بوجود كل هؤلاء النجوم في الفيلم هذا شيء حمسني للمشاركة”.

وأضاف أن دوره في الفيلم مكتوب بشكل رائع جدًا، حيث يجسد شخصية البارون وهو "بودي جارد" يلجأ له ماكس الذي يلعب دوره الفنان أحمد فهمي، لحمايته من العصابات الأخرى خلال عملية تتعلق بالآثار.