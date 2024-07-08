نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. صابر الرباعي يحيي أحدث حفلاته الغنائية في مهرجان الحمامات بتونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان صابر الرباعي، لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، ضمن فعاليات مهرجان الحمامات بتونس، يوم 24 يوليو الجاري، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.



تفاصيل مهرجان الحمامات بتونس



ومهرجان الحمامات في نسخته الـ 85 بدأت فعالياته يوم 5 يوليو الماضي وتستمر فعالياته ليوم 5 أغسطس المقبل.



آخر أعمال صابر الرباعي



ويذكر أن آخر أعمال الفنان صابر الرباعي الغنائية، هي أغنية "الباشا"، التي طرحها مؤخرا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

وتأتي كلمات الأغنية كالتالي:

عناب

كايرو

عناب

الباشا جالكو

ايديكو فوق

انتو راكنتو

اما انا No

اثبتو مكانكو

مسمعش صوت

ايديكو فوق

وسعلى سكه

يا عيال لئيمه

هعمل معاكم السليمه

فوق يا عم

متخلقش إلى يعادينا

انا من زمان مجنن المدينه

إلى هيفكر

هيتكدر

خدت اللقطه

عشان افضل

انا الافضل

انا الاخطر

يا حبيبى فوق مالتخاريف

مسبش بصمه ليا شغلى على نضيف

اوعا تزعل

لو لعبت بيك

هاخد كل حاجه واقولك C’est La Vie



ايديكو فوق

انتو راكنتو

اما انا No

اثبتو مكانكو مسمعش صوت

مسمعش صوت ايديكو فوق

كله يثبت العرض هيبتدى

عايزكو تستعدو عاوز كله Ready

احنا فى لعبه واللعبه لعبتى

يلا نبتدى شغل مش منطقى

مممممممم

مجنون جدااا بالشياكه والالاجه

تركيبه نادره جاى اقولك الخلاصه

الرصيد محتاج إضافه

عندى حب جامد للفلوس وهى طازه

احنا عصابه بنملى شكاير

معتبرين الكل زباين

انتو ع القد وحالكم مايل

جايين نعمل ليكو خساير

قرب هتتاكل

اللعب ع الشناكل

اصل انتو ع القد

ومش قد المشاكل

لما بحضر بعمل ليكو قلق

ع السريع ومش هتحس بألم

يا حبيبى فوق مالتخاريف