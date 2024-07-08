نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في هذا الموعد.. صابر الرباعي يحيي أحدث حفلاته الغنائية في مهرجان الحمامات بتونس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفنان صابر الرباعي، لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، ضمن فعاليات مهرجان الحمامات بتونس، يوم 24 يوليو الجاري، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.
تفاصيل مهرجان الحمامات بتونس
ومهرجان الحمامات في نسخته الـ 85 بدأت فعالياته يوم 5 يوليو الماضي وتستمر فعالياته ليوم 5 أغسطس المقبل.
آخر أعمال صابر الرباعي
ويذكر أن آخر أعمال الفنان صابر الرباعي الغنائية، هي أغنية "الباشا"، التي طرحها مؤخرا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.
وتأتي كلمات الأغنية كالتالي:
عناب
كايرو
عناب
الباشا جالكو
ايديكو فوق
انتو راكنتو
اما انا No
اثبتو مكانكو
مسمعش صوت
ايديكو فوق
وسعلى سكه
يا عيال لئيمه
هعمل معاكم السليمه
فوق يا عم
متخلقش إلى يعادينا
انا من زمان مجنن المدينه
إلى هيفكر
هيتكدر
خدت اللقطه
عشان افضل
انا الافضل
انا الاخطر
يا حبيبى فوق مالتخاريف
مسبش بصمه ليا شغلى على نضيف
اوعا تزعل
لو لعبت بيك
هاخد كل حاجه واقولك C’est La Vie
ايديكو فوق
انتو راكنتو
اما انا No
اثبتو مكانكو مسمعش صوت
مسمعش صوت ايديكو فوق
كله يثبت العرض هيبتدى
عايزكو تستعدو عاوز كله Ready
احنا فى لعبه واللعبه لعبتى
يلا نبتدى شغل مش منطقى
مممممممم
مجنون جدااا بالشياكه والالاجه
تركيبه نادره جاى اقولك الخلاصه
الرصيد محتاج إضافه
عندى حب جامد للفلوس وهى طازه
احنا عصابه بنملى شكاير
معتبرين الكل زباين
انتو ع القد وحالكم مايل
جايين نعمل ليكو خساير
قرب هتتاكل
اللعب ع الشناكل
اصل انتو ع القد
ومش قد المشاكل
لما بحضر بعمل ليكو قلق
ع السريع ومش هتحس بألم
يا حبيبى فوق مالتخاريف