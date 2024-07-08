ريهام عبدالحكيم تحيي حفلًا غنائيًا في الإسكندرية.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة ريهام عبدالحكيم لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، وذلك يوم الخميس الموافق 18 يوليو الجاري، ويعد هذا الحفل هو افتتاح مهرجان الأوبرا للموسم الصيفي برئاسة لمياء زايد وتحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة.



ومن المقرر أن تقدم ريهام خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.



معلومات عن ريهام عبدالحكيم



ولدت الفنانة ريهام عبدالحكيم عام 1983 وتخرجت من كلية الاَداب قسم اللغة الإنجليزية، ثم التحقت بفرقة الفنان الأستاذ (سليم سحاب) بدار الأوبرا المصرية وقامت بالغناء على المسرح الكبير والصغير والمسرح المكشوف.

شاركت في مسلسل "أم كلثوم" عام 1999، حيث لعبت شخصية "أم كلثوم" في صغرها وبدأ معها مشوارها الفني.

وبدأت بالغناء على مسارح دار الأوبرا المصرية بعمر اثني عشر سنة، أصدرت ألبومين غنائيين وعدة أغاني منفردة منها مقدمة مسلسلات تلفزيونية والأغاني الدعائية للأفلام مثل أغنيتي فيلم "عسل أسود" بالورقة والقلم" و"فيها حاجة حلوة" و"الأسطورة". حازت على جائزة الميكروفون الذهبي من اتحاد الإذاعات العربية مرتين متتاليتين.