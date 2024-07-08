نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد رمضان يصفع شابًا بالقلم في الساحل الشمالي.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في الساعات الأخيرة، مقطع فيديو للفنان محمد رمضان وهو يتشاجر مع شاب، وذلك أثناء تواجده في الساحل الشمالي.

وظهر "رمضان" في الفيديو ومن حوله عدد من المعجبين وبين هؤلاء المعجبين دخل في مشادة كلامية مع شاب من بينهم، ومن ثم وجه صفعة له، بينما حاول الشاب رد الصفعة.



آخر أعمال محمد رمضان الغنائية



يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الغنائية، هو طرحه أغنية "بمزاجي"، التي طرحها خلال الأيام القليلة الماضية، ضمن الموسم الصيفي، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.



آخر أعمال محمد رمضان الفنية



والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان الفنية، هو مسلسل "جعفر العمدة"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا، ولاقى تفاعل كبير من الجمهور.



أبطال وصناع مسلسل "جعفر العمدة"



وشارك في بطولة مسلسل "جعفر العمدة" عدد كبير من الفنانين أبرزهم: محمد رمضان، هالة صدقي، عصام السقا، زينة، مي كساب، منة فضالي، إيمان العاصي، أحمد داش، فريدة سيف النصر، أحمد فهيم، وغيرهم من الفنانين، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.