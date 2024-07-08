نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جواهر تعود للساحة الغنائية بأغنية "كاربونيتا" بالتعاون مع أوكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرحت المطربة جواهر البوستر الدعائي لأغنيتها الجديدة "كاربونيتا"، التي تقدمها مع مؤدي المهرجانات أوكا، استعدادًا لطرحها خلال الساعات القليلة المقبلة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وجميع المنصات الرقمية، تعتبر هذه الأغنية هي أول أغنية تعود بها لجمهورها بعد اختفاءها عن الساحة الفنية لفترة طويلة.

معنى "كاربونيتا"

كشفت الفنانة جواهر في تصريحات صحفية لها عن معنى اسم الأغنية، حيث أشارت إلى أن الاسم يعني "حاجة طبق الأصل من شخص محبب أو نعرفه".

التعاون مع أوكا

وأعربت جواهر عن سعادتها الكبيرة بتعاونها مع المطرب أوكا، مشيرة إلى أنها لم تستطع مقاومة كلمات الأغنية فكرتها، وأوضحت أن الفنانة مي كساب تواصلت معها وأقنعتها بتقديم الأغنية، مؤكدة أنها شعرت بأنها الأجدر بأدائها بمجرد سماعها.

الغياب والعودة

وأوضحت جواهر في تصريحات صحفية، أن اختفائها الأخير كان بسبب مرض ووفاة والدتها، مما أثر فيها كثيرًا، لكنها أكدت عودتها لممارسة نشاطها الفني بشكل طبيعي، مشيرة إلى أنها ستطرح العديد من الأعمال قريبًا.

تفاصيل الأغنية

يتعاون أوكا مع جواهر لأول مرة بعد سلسلة من الأغاني والدويتوهات الناجحة التي قدمها مؤخرا.

وتعود جواهر إلى الأضواء بأغنية "كاربونيتا" بعد فترة غياب لسنوات، والأغنية من كلمات وألحان وتوزيع أوكا، وتم تسجيلها في الاستوديو الخاص به.