سامو زين يكشف عن تفاصيل فيلمه الجديد

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان سامو زين عن مشروعه السينمائي الجديد الذي سيتم تصويره بين دبي ومصر وبعض الدول الأوروبية، وأوضح في تصريحات تلفزيونية أن الفيلم يروي قصة حب تنتهي بفراق غير متوقع، ويتميز بحبكة درامية فريدة من نوعها.

نشاط سامو زين الموسيقي

عاد سامو زين إلى مصر مؤخرًا للحصول على تصريح جديد من نقابة المهن الموسيقية كعضو منتسب، حيث سدد كافة الرسوم المطلوبة. ويستعد الفنان لتقديم مجموعة حفلات في مصر ضمن حفلات صيف 2024.

إعادة إحياء أغنية "أعراض الحب"

وأعلن سامو زين أيضًا عن إعادة تقديم أغنيته الشهيرة "أعراض الحب" بفيديو كليب جديد، حيث نشر جزءًا من الكليب عبر صفحته الرسمية على يوتيوب.

الأغنية من كلمات أحمد جوكر وألحان معتز أمين وتوزيع أسامة عبد الهادي، وتبدأ كلماتها بـ "لالالا.. مش هسيبك أنا بعد سنة هتلاقينى هنا".

آخر أعمال سامو زين

يذكر أن أخر أعمال سامو زين عى أغانيه وهى أغنية "دى حبيبتى"، التي طرحها على موقع الفيديوهات “يوتيوب”،وهي من كلمات محمد فتحي، ألحان محمد شحاتة وعلي الخواجة، وتوزيع محمود صبرى، مكس وماستر عمر العزبي.