نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماجد المصري يتصدر تريند "جوجل".. لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان ماجد المصري، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية،وذلك بعدما أعلن عن خضوع زوجته لعملية جراحية، إثر تعرضها لوعكة صحية، وطلب من جمهوره ومحبيه الدعاء لها بالشفاء العاجل.

وكشف ماجد المصري عن ذلك الأمر، من خلال نشره صورة لزوجته من داخل المستشفى، عبر خاصية "الإستوري" على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق عليها قائلًا:" ياروح قلبي إن شاء الله تقومي بالسلامة، برجاء الدعاء لزوجتي بالشفاء العاجل".



آخر أعمال ماجد المصري



ويذكر أن آخر أعمال الفنان ماجد المصري الفنية، هو مسلسل "مفترق طرق" بطولة الفنانة هند صبري،والذي يعرض حاليًا على منصة شاهد.



أبطال وصناع مسلسل "مفترق طرق"



ويشارك في بطولة مسلسل "مفترق طرق" كوكبة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم:هند صبري وإياد نصار وماجد المصري وجومانا مراد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى.



قصة مسلسل "مفترق طرق"



ويتكون مسلسل "مفترق طرق" من 45 حلقة، وهو مأخوذ من سيناريو عمل أجنبي حيث أنه مأخوذ عن المسلسل الأمريكي "The Good Wife"، وتدور أحداث المسلسل حول أليسيا فلوريك زوجة محامي كبير يدخل السجن بسبب فضيحة وقضايا فساد، وتتوالى الأحداث.