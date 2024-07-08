شاهد.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بسبب هذه الإطلالة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 11:33 صباحاً - أثارت كنزى ابنة عمرو دياب الجدل على صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة موقع الصور الشهير انستجرام بسبب الصور التى طرحتها مؤخرا.

وظهرت كنزي فى الصور التى طرحتها وهي ترتدي ملابس بيضاء اللون وشفافه أظهرت ملابسها بالداخل، وهو ما جعل البعض يشبهها بإطلالة رانيا يوسف عندما ارتدت فستانا دون البطانة، وتسببت إطلالة كنزي فى حالة جدل عند رواد صفحتها الذين انقسموا إلى فريقين ما بين مؤيد ومعارض لهذه الإطلالة.

وتعتمد كنزي كل فترة إثارة الجدل بملابسها الجريئة وكان أخرها منذ فترة عندما طرحت أيضا مجموعة من الصور وكانت ترتدي فيها ملابس مكشوفه للغاية وهو ما عرضها لانتقادات واسعة وقتها