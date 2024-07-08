أوكا يروج لأغنيته الجديدة "كاربونيتا" مع جواهر

القاهرة - محمد ابراهيم - روج مطرب المهرجانات أوكا لأحدث أعماله الغنائية مع المطربة جواهر، والتي تحمل إسم "كاربونيتا"، والمقرر طرحها خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشر أوكا صورة البوستر الدعائي للأغنية، وعلق عليه قائلًا: "قريبًا كربونيتا".



آخر أعمال أوكا



ويذكر أن آخر أعمال أوكا هي أغنية "شارع الغرام" وحقق من خلالها ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة علي مختلف المنصات، وأيضًا الأغنية الدعائية لفيلم "علي الماشي" للنجم علي ربيع الذي تم عرضه في موسم عيد الفطر الماضي وشاركه الغناء الفنانين عبد الباسط حمودة وحوده بندق.



آخر أعمال جواهر



والجدير بالذكر أن آخر أعمال جواهر هي أغنية بعنوان “باركوله”، من كلمات عنتر هلال، وألحان حسن دنيا، وتوزيع إسلام ساسو، إشراف حمادة أباصيرى، وإخراج أحمد نور، وإنتاج طارق عبد الله.