نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميرنا نور الدين تبهر متابعيها بإطلالة جديدة على إنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، جمهورها صورة جديدة لها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، مستخدمة خاصية الأستوري.

إعجاب المتابعين

ظهرت ميرنا في الصور بإطلالة متميزة نالت إعجاب متابعيها، حيث أشادوا بجمالها وأناقتها، حيث بدت وهي مرتدية تي شيرت بنصف كم، وتركت شعرها منسدلًا، وبدت دون مكياج.

مسلسل "الحشاشين" يعود بمواعيد عرض جديدة على قناة الحياة

أعلنت قناة الحياة عن بدء العرض الثاني لمسلسل "الحشاشين" بطولة النجم كريم عبد العزيز، على شاشتها في تمام الساعة 9 مساءً، مع إعادة الحلقات في الساعة 1:30 صباحًا، 11 صباحًا، و2 مساءً.

أحداث تاريخية مشوقة

"الحشاشين" هو مسلسل تاريخي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر بشمال بلاد فارس، حيث أسس حسن الصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وأطلق عليهم اسم "الفدائيين". هؤلاء الرجال كانوا لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، مما أثار الرعب في قلوب الحكام والأمراء المعادين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جدًا.

الجوائز والتكريم

حصل مسلسل "الحشاشين" على جائزة أفضل مسلسل عربي من جوائز الدانة للدراما الخليجية، كما فاز أيضًا بجائزة أفضل مسلسل درامي طويل بتصويت لجنة التحكيم، ما يعكس نجاحه الكبير وإعجاب الجمهور والنقاد به.