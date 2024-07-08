في ذكرى وفاة حسن عبد السلام... تعرف على أبرز المحطات الفنية له

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم الإثنين 8 يوليو ذكرى وفاة المخرج حسن عبدالسلام، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2013، فتميز عبد السلام بالمصداقية والجرأة في أعماله الفنية، فلقب بشيخ المخرجين، ويرصد دوت الخليج الفني في هذا التقرير أبرز المحطات الفنية له.

نشأة حسن عبد السلام

حسن عبدالسلام، من مواليد 27 مارس 1927 فى القاهرة، وفور انتهائه من المرحلة الثانوية دون تردد التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وتم قبوله في الاختبارات لتمتعه بموهبة تمثيلية كبيرة، ففي البداية كانت رغبته أن يصبح ممثلًا.

أبرز المناصب التي حصل عليها حسن عبد السلام



شغل عدة مناصب قيادية رغم صغر سنه، حيث عمل مديرا للمسرح الحديث وللمسرح الغنائى، ومديرا لمسرح الثقافة الجماهيرية عام 1968، ومدير عام المسرح الغنائى عام 1975، ورئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية عام 1979.



أبرز مسرحيات حسن عبد السلام

من أشهر المسرحيات التي قدمها حسن عبد السلام إلى مصر والوطن العربي هي مسرحية “سيدتي الجميلة” فؤاد المهندس وشويكار، إضافة إلى تقديمه لثلاثي أضواء المسرح بشكل مختلف على المسرح من خلال مسرحية “طبيخ الملايكة” والمأخوذة عن رواية الكاتب الفرنسي الكبير ألير هوسون، وتحكي المسرحية عن قصة حياة 3 سجناء يقومون بالهروب من السجن، ومن ثم يحاولون ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، إلا أن العقبات التي تصادفهم تجعلهم يرغبون في العودة إلى السجن مرة أخرى، مسرحية المتزوجون، مسرحية “جوليو ورومييت”.



زيجات حسن عبد السلام



تزوج ثلاث مرات كانت الأولى من خارج الوسط الفنى، وبعد انفصاله عنها، نشأت بينه وبين الفنانة والمطربة الكبيرة هدى سلطان علاقة حب قوية كللت بالزواج، وأنجب حسن عبد السلام منها فاطمة الزهراء ومصطفى.



بعدها تزوج من الفنانة والراقصة تحية كاريوكا، التي اعتبرها أكبر قصة حب في حياته، على الرغم من حبه لزوجاته الثلاث، وظلت زوجة له حتى وفاتها.

وفاة حسن عبد السلام

توفي في يوم 8 يوليو عام 2013، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 86 عامًا.