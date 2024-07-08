نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بهذه الطريقة.. أمينة خليل تشوق الجمهور لـ فيلم "إكس مراتي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شوقت الفنانة أمينة خليل جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، لـ فيلمها الجديد " إكس مراتي" بطولة الفنان هشام ماجد، المقرر عرضه في دور العرض السينمائية في 24 يوليو الجاري.

ونشرت أمينة خليل البرومو التشويقي للفيلم، وعلقت عليه قائلة:" تفتكروا متجوز ولا مش متجوز؟، رسميًا الإعلان التشويقي الأول لفيلم إكس مراتي، استنوا الإجابة يوم 24-7 في جميع سينمات مصر".



أبطال وصناع فيلم "إكس مراتي"



ويشارك في بطولة فيلم "إكس مراتي" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: هشام ماجد، أمينة خليل، محمد ممدوح، ومصطفى غريب وعلى صبحي، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، والفيلم فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب.



أحداث فيلم "إكس مراتي"



وتدور قصة فيلم إكس مراتي في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر هشام ماجد خلاله بشخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية.



آخر أعمال أمينة خليل



ويذكر أن آخر أعمال الفنانة أمينة خليل الفنية، هو مشاركتها في فيلم "شقو" بطولة الفنان عمرو يوسف، والذي تم عرضه ضمن أفلام موسم عيد الفطر 2024 ،وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا، طوال فترة عرضه في السينمات.



أبطال وصناع فيلم "شقو"



وشارك في بطولة فيلم “شقو” عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ودينا الشربيني ويسرا وأحمد فهمي وعباس أبوالحسن وعدد كبير من ضيوف الشرف، ومن تأليف وسام صبري، إنتاج أحمد السبكي، وإخراج كريم السبكي.



أحداث فيلم "شقو"



وفيلم شقو مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون أعمالًا إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى داخل الفيلم.