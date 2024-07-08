عائشة بن أحمد تنضم لقائمة أبطال مسرحية "عملوها ازاي"

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أحمد جودة - القاهرة - انضمت الفنانة عائشة بن أحمد لقائمة أبطال مسرحية "عملوها إزاي" التي تشارك بها في فعاليات مهرجان العلمين، وذلك بدورته الثانية أمام الفنان كريم محمود عبد العزيز.



وهى المسرحية التي تعرض ضمن فعاليات مهرجان العلمين الذي ينطلق في 11 يوليو الجاري ضمن المسرحيات التي تعرض بالمهرجان.



تعرف على تفاصيل مهرجان العلمين

من ناحية أخرى كشف عمرو الفقى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن التعاون بين الشركة المتحدة وهيئة الترفيه السعودية فى مجالات متعددة، حيث إن هذا العام ترعى هيئة الترفيه وموسم رياض 3 حفلات كبيرة، و4 مسرحيات في مهرجان العلمين، على أن ترعى المتحدة مسرحيتين فى مهرجان الرياض، مؤكدًا أن ذلك يعتبر باكورة التعاون مع كل المهرجانات الموجودة في المنطقة.

آخر أعمال عائشة بن أحمد





والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة عائشة بن أحمد مسلسل "دون سابق إنذار" وجسدت خلاله دور "أمينة" زوجة آسر ياسين، وهي سيدة تعمل في إحدى شركات العقارات، وحاز المسلسل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.