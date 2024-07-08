مازال في المركز الأول.. تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "ولاد رزق 3"

القاهرة - محمد ابراهيم - مازال فيلم "ولاد رزق 3" محافظًا على الصدارة بالمركز الأول في شباك التذاكر، وحقق أمس الأحد إيرادات قوية جدًا بلغت قيمتها 2،046،604 جنيها، ليحتل الفيلم بذلك المركز الأول عن جدارة وبفارق كبير عن كل الأفلام المعروضة حاليًا.



أحداث ولاد رزق 3





وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعدمرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

الأغنية الدعائية لفيلم ولاد رزق 3 تتصدر التريند





يذكر أنه تم طرح الأغنية الدعائية "لفيلم ولاد رزق 3" وهى أغنية بعنوان "القاضية" وتم طرحها مؤخرًا على موقع يوتيوب وتصدرت التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وهى من كلمات الثنائي إسلام شيندي وحازم إكس، وألحان إسلام شيندي، وتوزيع أحمد توينز وتوزيع رقمي لفيرال ويف.

كلمات أغنية القاضية

إحنا أسود الأرض

ننحت في الصخر منتعبش

نعدي البحر منغرقش

لو كلنا الجو منشبعش

لو كنت العو مبنخافش

نلعب بالنار منتلسعش

ملوك الضرب متراجعش

عن حقنا منتنازلش

مع الأشبال منتعاملش

عشان إحنا ولاد رزق

ميتخافش علينا

عشان إحنا بيتخاف مننا

هنا أو هنا أو هنا أو هنا

دور مش هتلاقي زينا

ميتخافش علينا

عشان إحنا بيتخاف مننا

هنا أو هنا أو هنا أو هنا

أسود الأرض ولينا اسمنا

لو بطلت نيجي ندورها

لو ضلمت نيجي ننورها

قيمة وقامة ولينا طلة

أبطالها عشان عارفين أسرارها

دخلتنا ترعب الوشوش

لكل دول عاملين حدود

فلو جريت جري الوحوش

مش هتفلت من الأسود

ميتخافش علينا