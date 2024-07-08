نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في 3 أيام.. تامر حسني يتخطى المليون مشاهدة بـ "جامدين جامدين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفنان تامر حسني في تحقيق نسبة مشاهدة عالية بأغنية "جامدين جامدين"، حيث تخطى حاجز المليون مشاهدة، واحتلت الأغنية المركز الثامن، في قائمة التريند، وذلك في 3 أيام من طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

تفاصيل أغنية جامدين جامدين





تعد أغنية جامدين جامدين من كلمات محمود سليم وألحان تيام علي وتوزيع هشام محمد

قصة الأغنية

تشير الأغنية للسعادة والطاقة الإيجابية من خلال إسعاد الآخرين وجعلهم يشعرون بالسعادة والفرح وسط من يحبونهم، وطرح تامر حسني الأغنية من خلال فيديو على حسابه الرسمي بمنصة يوتيوب.



كلمات أغنية جامدين جامدين



لو حد زعلان قابلك، هاته من ايديه، قوله في ناس فرحانه، وجو جديد عليه، لو جالنا بس هيطلع، من كل اللي فيه، احنا لمتنا دي، بالدنيا كلها، كل دقيقه انبساط بنستغلها، والسكه اللي بتزعل نمشي عكسها، رقص اللي مكشر دلعه، وتعالى من الحزن نطلعه، يالا خلي اليوم ده نولعه، ونكتر الحلوين، جامدين جامدين وده كده كده، صحبتنا الحلوه مأكده، لأ بقى والحلو في كل ده، احنا كده من سنين، لسه الأيام الحلوه بينا مكمله، والسهره جامده معانا ولسه مبيته واكيد بكرا اللي جاي اجمل من كده، عدي وفوت وكبر، وانسى ومتقفش، فك الزعل علشان بقى، وشك ميكرمش، هنعيش الدنيا مره ياعم

فكها، رقص اللي مكشر دلعه، وتعالى من الحزن نطلعه، يالا خلي اليوم ده نولعه ونكتر الحلوين، جامدين جامدين وده كده كده صحبتنا الحلوه مأكده، لأ بقى والحلو في كل ده احنا كده من سنين.

تفاصيل ري ستارت



ري ستارت، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

فريق عمل ري ستارت



يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق