الليلة.. عماد زيادة ضيف عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء اليوم الإثنين علي شاشة الحياة يحل الفنان عماد زيادة ضيفًا على الإعلامي د. عمرو الليثي.

عماد زيادة يكشف عن كواليس مسلسل نعمة الافوكادو

ويتناول اللقاء الكشف تألقه في آخر أعماله الفنية "نعمة الافوكاتو " وكيف تم ترشيحه وهل سيكون نقلة في مسيرته الفنية، وأيضًا يتحدث عن علاقته بالمخرج محمد سامي، وبدايته الفنيه من خلال مسرحية بودي جارد مع الزعيم عادل إمام.

عماد زيادة يكشف عن علاقته بـ محمد رمضان

كما يتحدث عن علاقته بالفنان محمد رمضان ومشاركته له في العديد من الأعمال وقيامه بإنتاج مسرحية أهلًا رمضان وكيف يرى الهجوم على رمضان في السويشيال ميديا ورأيه في جملة "نمبر ١"، كما تتناول الحلقة الحديث عن حياته الخاصة وزواجه من بنت خاله وأبناءه وأسرته وآخر مشاريعه الفنيه.