بلاغ للنائب العام ضد من سرب ونشر فيديو شيرين عبدالوهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 8 يوليو 2024 05:25 مساءً - أكد المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب والمتحدث الرسمي لها أنه تقدم ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 41792 لسنة 2024 ضد من سرب ونشر فيديو الفنانة خلال الساعات القليلة الماضية.

وكان قنطوش قد أكد أنه لا يوجد تنازل عن المحضر الذي حررته الفنانة ضد طليقها الفنان حسام حبيب ، مشيرًا إلى أن الصلح لم يتم والتنازل لم يحدث .

يشار إلى أن هناك تقريرًا طبياً تم تحريره عقب واقعة التعدي على الفنانة شيرين عبد الوهاب من جانب طليقها الفنان حسام حبيب، وتم خلاله إثبات ما حدث من إصابات، بعد أن حررت الفنانة شيرين عبدالوهاب محضرا رسميا بقسم التجمع الخامس لطليقها بعد التعدي عليها بالضرب المبرح داخل شقة تستخدم كاستديو بمنطقة التجمع الأول.