أحمد جودة - القاهرة - أحمد داوود يبدأ تصوير مسلسل جديد بعنوان "كل سنة مرة"

يخوض الفنان أحمد داوود تجربة درامية جديدة بعنوان "كل سنة مرة" وهو مسلسل من إخراج يحيى إسماعيل ويعد هذا التعاون الثاني بين الفنان أحمد داوود والمخرج يحيى إسماعيل بعد تعاونهما في مسلسل "زينهم" الذي تم عرضه في نوڤمبر للعام الماضي 2023 وحقق العمل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه ويتسعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل الخاصة بمسلسل كل سنة مرة.

الفنان أحمد داوود



تفاصيل مسلسل كل سنة مرة

مسلسل كل سنة مرة هو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الدرامية الإجتماعية التي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب أحمد داوود وهم: أحمد بدير، محمد محمود، ثراء جبيل، مراد مكرم، فرح يوسف، وآخرين من النجوم والمسلسل من تأليف عبدالرحمن جاويش، وإنتاج شركة Yellow Tape، وإخراج يحيى إسماعيل.



أحمد داوود في السينما

في سياق متصل ينتظر الفنان أحمد داوود عرض فيلمه الجديد الذي يخوض بطولته مع الفنانة "منة شلبي" وهو فيلم بعنوان "الهوى سلطان" ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة ليكون واحد من أبرز أفلام موسم الصيف لهذا العام الحالي 2024، ويضم فيلم الهوى سلطان نخبة من نجوم ونجمات الفن على رأسهم الفنان أحمد داوود، أحمد خالد صالح، منة شلبي، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، وآخرين من النجوم المميزين، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري.

أحمد داوود في الدراما

أما عن أحدث أعمال الفنان أحمد داوود التي شارك فيها في الدراما هو مسلسل "زينهم" والذي قدم من خلاله شخصية دكتور زينهم وهو طبيب شرعي يعمل في مشرحة، ومن ثمّ يبدأ يواجه الكثير من المواقف المُريبة داخل المشرحة ويعمل على كشف الألغاز وتدور أحداث المسلسل في إطار من الإثارة والتشويق

والمسلسل من بطولة كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن على رأسهم الفنان أحمد داوود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، أحمد الرافعي، عماد رشاد، وآخرين من النجوم، وأيضًا والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج يحيى إسماعيل.