نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطلاق.. سبب تصدر فرح شعبان التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الإعلامية فرح شعبان محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما انفصلت عن البلوجر علي غزلان في هدوء، وكتبت فرح على صفحتها أحد مواقع التواصل الاجتماعى إنستجرام: "الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. تم الطلاق رسميًا مع زوجي علي غزلان".

علي غزلان يعلن خبر انفصاله عن فرح شعبان

وايضا أعلن البلوجر علي غزلان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام» خبر الانفصال، وذلك بعد زواج دام لأكثر من سنتين، وكتب: «الحمد الله قدر الله وما شاء فعل.. تم الانفصال رسميا مع زوجتي فرح شعبان.. أشهد الله أنها كانت خير الزوجة ولكن لم يتم الاتفاق، هي إنسانة كويسة وانفصلنا بكل هدوء واتفاق.. أتمنى لها استمرار النجاح في الحياة، وأتمنى احترام القرار ومحدش يكلمنا في أي تفاصيل، لأننا هنفضل ضهر بعض عشان خاطر رحيم ابننا.. وهفضل سندها لحد آخر يوم في الدنيا».

زواج الثنائي علي غزلان وفرح شعبان

تزوج الثنائي علي غزلان وفرح شعبان بالتحديد في 12 ديسمبر 2021 وانجبت رحيم، احتفلا بزواجهما على طريقتهما الخاصة في أحد الفنادق الكبري بالقاهرة على النيل، حضر عدد من الأقارب والأصدقاء بجانب حضور بعض من الشخصيات العامة في أجواء مليئة بالسعادة، في شهر ديسمبر 2021، عقد قرانهما في مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، في شهر نوفمبر 2021، وسط حضور الأهل وبعض المشاهير، بحضور حمادة هلال، والمذيع أحمد رأفت، والمذيعة هند مدحت، والمنشد مصطفى عاطف.

نبذة عن علي غزلان

ولد علي غزلان 1 ديسمبر، ويبلغ من العمر 30 عامًا، تخرج في كلية الطب أسس قناة على موقع يوتيوب، تم اختياره من أفضل 60 شخصية مصرية مؤثرة على السوشيال ميديا، أطلق كتاب “مُدمن نجاح”، عبر حساباته الرسمية وعرض في معرض الكتاب 2022، لديه مطعم في مدينة السادس من أكتوبر

نبذة عن فرح شعبان

تعد فرح شعبان إعلامية وصانعة محتوى، درست في الثانوية نظام الدبلومة الأمريكية، ودرست علوم الحاسب بالجامعة البريطانية في مصر، كما أنها تهوى القراءة والسباحة والتمثيل، قدمت حفل ملكة جمال مصر للمراهقات عام 2019، كانت ملكة جمال مصر عام 2017، بالإضافة إلى كونها الوجه الإعلامي لمبادرة "أنتِ الأهم" وسفيرة النوايا الحسنة، لديها 2.4 مليون متابع على إنستجرام لكونها واحدة من أشهر البلوجر على السوشيال ميديا.