بسبب زوجته.. ماجد المصري يتصدر التريند

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنان ماجد المصرى محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما أعلن خبر مرض زوجته رانيا أبو النصر، وطالب متابعيه الدعاء لها، حيث نشر صورتها من المستشفى وكتب: "يا روح قلبي إن شاء الله تقومي بالسلامة.. برجاء الدعاء لزوجتي بالشفاء العاجل".

زيجات الفنان ماجد المصرى

تزوج الفنان ماجد المصري مرتين، المرة الأولى من الفنانة منى إش إش، ابنة الملحن المصري المعروف حسن إش إش وأنجب منها بنت تدعى "ماهيتاب" وولد يدعى "أحمد"، ثم تزوج للمرة الثانية من سيدة خارج الوسط الفني وهي رانيا أبو النصر، وأنجب منها أيضًا ولد يدعى "أدم" وبنت تدعى "داليدا".

أحدث أعمال الفنان ماجد المصرى

ومن ناحية اخري، يستعد ماجد المصرى لعرض فيلم الغربان بطولة عمرو سعد مي عمر، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، أحمد وفيق، ميرهان حسين، جميل برسوم، عبد العزيز مخيون، صفاء الطوخي، فارس رحومة، لبنى ونس، وتأليف وإخراج ياسين حسن.

قصة فيلم الغربان

وتدور أحداث فيلم الغربان في إطار من الحركة والتشويق، في أربعينيات القرن الماضي، خلال الحرب العالمية الثانية بالصحراء الغربية عشية معركة (العلمين) حيث يدور صراع قوي بين أكثر من جهة.

آخر أعمال ماجد المصرى في السينما

وكان أخر أعمال ماجد المصرى التي شارك بها فيلم البدلة وذلك بجانب تامر حسني وأكرم حسني وأمينة خليل ودلال عبد العزيز ومحمود البزاوي ومحمد علاء وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد جمال العدل.

آخر أعمال ماجد المصرى في الدراما

وكان آخر أعمال ماجد المصرى هو مسلسل مفترق طرق، وذلك عبر منصة شاهد vip، يشارك في العمل مجموعة من النجوم منهم إياد نصار وجومانا مراد وماجد المصري وهدى المفتي مع على الطيب ونهى عابدين.

وأيضا مسلسل محارب، الذى قام ببطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ناهد السباعى، نرمين الفقى، منة فضالى، تامر عبد المنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عنانى، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمرى، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثى، محمود عمرو محمود ياسين، حسن عيد.

