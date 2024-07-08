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أحمد جودة - القاهرة - "عيب".. محمد صبحي يعبر عن إستيائه من تقديم فيلم جديد.. تعرف على السبب

عبر الفنان الكبير محمد صبحي عن إستيائه من تقديم فيلم جديد سيتم تصويره خلال الفترة المقبلة وتدور فكرته حول تشويه صورة الرجل السعودي، ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

الفنان الكبير محمد صبحي



منشور الفنان محمد صبحي عبر "فيسبوك"

حرص الفنان محمد صبحي على التعبير عن رأيه في واقعة تصوير هذا الفيلم الذي يُسئ الرجل السعودي والذي سيتم تصويره على أراضي مصر وهو من إنتاج مصري عالمي، وجاء ذلك حساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيسبوك، وقال:

"عيب.. عيب.. عيب، سمعت إن تصوير فيلم جديد هنا في القاهرة سيبدأ.. اسمه سوسو عن رجل سعودي، يأتي إلى القاهرة في شهر رمضان الكريم يسكر بالفنادق والكباريهات، ويلعب القمار، وعندما خسر كل أمواله بدأ ينصب على المصريين ويسرقهم بطريقة كوميدية، فيلم إنتاج مصري ضخم عالمي".

وتابع الفنان محمد صبحي من خلال منشوره على فيسبوك:

"المشكلة أنه لا يوجد ممثل سعودي قبل أن يمثل الدور.. الجميع رفض حبا واحتراما للشعب السعودي.. عشت عمري أحافظ على وطني وأحافظ على ريادة مصر في الفن والثقافة وأحترم الجمهور ولا يشتريني بالدولار..بلا حياء بلا خجل".

منشور الفنان محمد صبحي على فيسبوك



آخر أعمال الفنان محمد صبحي

من الجدير بالذكر أن آخر الأعمال الفنية التي قام بتقديمها الفنان الكبير محمد صبحي هي مسرحية بعنوان "نجوم الظهر" والذي تم عرضها في عام 2021 وتحديدًا في شهر أكتوبر وهي مسرحية تنتمي إلى فئة الأعمال الكوميدية التي تدور أحداثها في إطار لايت كوميدي.

أبطال وصناع مسرحية نجوم الظهر

شارك في بطولة مسرحية النجوم الظهر كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب الفنان الكبير محمد صبحي وهم سميرة عبد العزيز، جيهان قمري، عبد الرحيم حسن، ندى ماهر، وآخرين من النجوم المتميزين والمسرحية من تأليف وإخراج الفنان الكبير محمد صبحي.