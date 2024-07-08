نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أزمة جديدة.. سبب تصدر محمد رمضان التريند في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد رمضان محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما انتشر فى الساعات الماضية فيديو للنجم أثناء تواجده في الساحل الشمالي، وهو يتشاجر مع شاب يبدو أنه التقط فيديو غير لائق لمحمد رمضان الذى اندفع ناحية هذا الشاب وهو يصرخ: "طلّع الموبايل" ثم صفع الشاب على وجهه، ليرد الشاب هو الآخر بصفع محمد رمضان أمام الجمهور الذى التف حولهما.

أحدث أعمال محمد رمضان

ومن ناحية اخري، يصور فيلم «أسد أسود» بطولة الفنان محمد رمضان، وتأليف وإخراج محمد دياب، استعدادًا لطرحه خلال هذا العام، العمل يدور في إطار زمني قديم، وانضم مؤخرًا لبطولة العمل النجم ماجد الكدواني وخالد الصاوي وشريف سلامة ورزان جمال وعلي قاسم.

وايضا طرح محمد رمضان خلال الأيام الماضية أغنيته الجديدة "بمزاجي" على منصات الموسيقى وموقع الفيديوهات "يوتيوب" والتى اعتمد فيها محمد رمضان على الرسوم المتحركة.

كلمات أغنية بمزاجي

أولها بس بحبك، عقلك سابق سنك، لا ومفيش منك، حبيتها مش هتحبك، قبله زي اللي قبله، عدوا زي اللي عدوا، أحمد زي عبده، عبده قلبه وجعه، اللي بينا خوديه، بس قلبي انسيه، مفيش منه مفيش تاني، مفيش منه مفيش، زن زن في دماغي، اللي يطلع من لساني، أنا مش بعيده تاني، كله كله بمزاجي، مين اللي كان بيطبطب، عبى قلبي ييجي ويرطب، تعلي لما أهبط، اخس هي تربرب، شياطين الإنس اتجمعوا، يشوفوكي جنبي يولعوا، مهما يحاولوا يوقعوا، حبيبي هفضل أدلعه، أيوة أنا ابن حلال، بقدر الجمال، ماليش في الشمال، حتى اسألي دلال، بعد بكرة أنا هاجي، أو بعد سنتين عادي، معاها أو معاكي، ما أنا أصلا بمزاجي، اللي بينا خوديه، بس قلبي انسيه، مفيش منه مفيش تاني، مفيش منه مفيش، زن زن في دماغي، اللي يطلع من لساني، أنا مش بعيده تاني، كله كله بمزاجي

آخر أعمال الفنان محمد رمضان

وكان آخر أعمال الفنان محمد رمضان الفنية، هو مسلسل "جعفر العمدة"، الذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا، ولاقى تفاعل كبير من الجمهور.

