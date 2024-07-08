القاهرة - محمد ابراهيم - "رامي رضوان" يشارك جمهوره بصور له من مزارع الشاي أعلى جبال چياچيانج

حرص الإعلامي رامي رضوان على مشاركة جمهوره مجموعة من الصور الجديدة له أثناء قضائه عطلة صيفية في الصين وشارك رامي رضوان جمهوره هذه الصور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز المعلومات.

الإعلامي رامي رضوان



منشور الإعلامي رامي رضوان عبر إنستجرام

علق الإعلامي رامي رضوان على الصور التي قام بنشرها على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستجرام من خلال خاصيو الكابشن وقال:

" من مزارع الشاي أعلى الجبال في مقاطعة چياچينج على الطريق من شنجدو إلى لنشان بالصين".

رامي رضوان في مزارع الشاي

رامي رضوان في مزارع الشاي

منشور الإعلامي رامي رضوان على إنستجرام

رامي رضوان يشارك جمهوره بڤيديو طريف للروبوت

وفي سياق آخر شارك الإعلامي رامي رضوان منذ أيام فيديو لجمهوره أثناء رحلته في الصين عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وهو فيديو للروبوت الذكي أثناء رحلته في الصين والذي يقوم بتلبية الأوامر التي يوجهها له الاعلامي رامي رضوان وعلق من خلال خاصيه الكابشن:

"بناءًا على طلبكم رحلة الروبوت من طأطأ لسلام عليكم".



برنامج مساء DMC للإعلامي رامي رضوان

ومن الجدير بالذكر أن الإعلامي المتميز رامي رضوان حقق نجاحًا كبيرًا من خلال تقديمه لبرنامج "مساء دي إم سي" والذي تم عرضه على شاشة قناة دي إم سي، والذي ناقش من خلاله العديد من القضايا المختلفة سواء القضايا الإجتماعية أو السياسية أو الفنية، وأيضًا حرص على تسليط الضوء على التريندات اليومية التي شغلت رواد مواقع التواصل الإجتماعي.