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أحمد جودة - القاهرة - تعاقد طارق لطفي خلال الفترة الماضية على بطولة مسلسل جديد بعنوان منتصر القرش.

موعد تصوير مسلسل منتصر القرش بطولة طارق لطفي

ويواصل لطفي التحضير لمسلسل منتصر القرش في الفترة الحالية، ومن المقرر أن يبدأ تصويره في أغسطس المقبل.

أبطال مسلسل منتصر القرش

مسلسل منتصر القرش من تأليف أمين جمال، وإخراج محمد يحيى مورو، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين فيه بجانب طارق لطفي، وسينافس العمل ضمن أعمال دراما الـ Off Season.

قصة مسلسل منتصر القرش

وينتمى مسلسل منتصر القرش للدراما الصعيدية حيث يجسد لطفى شخصية رجل صعيدى له العديد من العلاقات المتشعبة بسبب طبيعة عمله، يجسد لطفى شخصية رجل صعيدى له العديد من العلاقات المتشعبة بسبب طبيعة عمله.

أحدث أعمال طارق لطفي

ومن ناحية اخري، تعاقد طارق لطفي على المشاركة في مسلس العتاولة الجزء الثاني والمقرر عرضه ضمن موسم رمضان المقبل 2025، والمخرج أحمد خالد موسى، سيبدا استعدادات ابطال العمل لدخول بلاتوهات التصوير في شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعدما قرر صناعه تقديم جزء جديد من العمل يعرض ضمن موسم رمضان 2025.

اخر اعمال طارق لطفي

وكان اخر اعمال طارق لطفي هو مسلسل العتاولة كل من الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، مي كساب، فريدة سيف النصر، محمد التاجي، هدي الأتربي، مصطفى أبو سريع، ميمي جمال، مريم الجندي وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف هشام جلال، وإخراج أحمد خالد موسى.

وايضا فيلم السستم، وضم العمل كلا من: أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق، ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، يتبع العمل قصة الشاب (وحيد)، الذي يعاني من الفشل في العلاقات العاطفية، وعدم قدرته على التعامل مع النساء، فيلجأ إلى صديقه (مصطفى) ليُساعده ويمده بالخبرة من واقع تجاربه العاطفية السابقة.

ومسلسل مذكرات زوج الذي تم تقديمه رمضان 2023 في 15 حلقة وشارك معه عدد من الفنانين منهم إدوارد وعائشة بن أحمد، فيلم "122" شارك فى بطولته إلى جانب طارق لطفى وأحمد داوود وأمينة خليل وجيهان خليل وأحمد الفيشاوى ومحمد لطفى وأسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف صلاح الجهينى وإخراج ياسر الياسرى، إنتاج سيف عريبى، وتدور أحداثه فى إطار تشويقى.