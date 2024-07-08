نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشاط فني.. تعرف على أحدث أعمال ظافر العابدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الفنان ظافر العابدين خلال لقائه مع قناة فوشيا، على يوتيوب، عن تفاصيل أعماله الفنية الجديدة، مؤكدا مشاركته في ماراثون دراما رمضان المقبل 2025.

أعمال ظافر العابدين القادمة

واوضح ظافر إنه سيقدم فيلم جديد فلسطيني، والتصوير في الأردن بمناطق مختلفة، والعمل يمثل تجربة مختلفة بالنسبة له.

واضاف العابدين إنه سيشارك في موسم دراما رمضان المقبل 2025 بمسلسل مصري جديد بعنوان سكة سلامة، بالإضافة إلى فيلم جديد آخر من خلاله تجربة الإخراج للمرة الثالثة وسيبدأ تصويره قريبًا.

وايضا يستعد ظافر العابدين لبدء تصوير فيلم كونداليني مع منة شلبي خلال الشهر المقبل في الهند، والعمل مأخوذ عن رواية بنفس الاسم لـ ميرنا الهلباوي، ومن إخراج محمد سلامة وجاري التعاقد مع باقي أبطاله في الفترة الحالية.

آخر أعمال ظافر العابدين

وكان اخر اعمال ظافر العابدين هو فيلم إلى ابني من إخراجه، من بطولة ظافر العابدين، إبراهيم الحساوي، سمر ششة، إيدا القصي، خيرية نظمي، سارة اليافعي، آدم أبو سخا، إميليا فوكس، وآدم زهر، والفيلم من تأليف صفاء المسعدي وظافر العابدين، إنتاج O3 Medya وDouble A Productions، ومن إخراج ظافر العابدين.

ومسلسل البحث عن علا2 والذي يدور في إطار اجتماعي لايت، ومن المقرر عرضه عبر منصة نتفليكس العالم، من بطولة هند صبري، سوسن بدر، ظافر العابدين، هاني عادل، طارق الإبياري، ندى موسى، محمود الليثي، آيسل رمزي، عمر شريف، وياسمينا العبد، ومن تأليف مها الوزير وغادة عبدالعال وإخراج هادي الباجوري.

وايضا فيلم «أنف وثلاث عيون»، يضم في بطولته مجموعة من النجوم منهم: بطولة ظافر العابدين وأمينة خليل وصبا مبارك وسلمى أبوضيف، وجيهان الشماشرجي وصدقي صخر ونبيل ماهر ونور محمود وسلوى محمد علي، العمل للسيناريست وائل حمدي، إخراج المخرج المصري أمير رمسيس.

وايضا مسلسل عروس بيروت، إخراج فكرت قاضي وحقق العمل نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وشارك فيه كل من كارمن بصيبص، تقلا شمعون، علاء الزغبي، مرام علي، جو طاهر، فيلم العنكبوت، بطولة أحمد السقا تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال وشارك في العمل كل من منى زكي، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ممدوح، آسر ياسين وآخرين.