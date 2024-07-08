"يا أبويا كنت منعتني".. أغنية دنيا جديدة لـ بوسي تلمس مواجع المطلقات.. وتتصدر التريند

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أحمد جودة - القاهرة - أغنية "دنيا جديدة" لـ بوسي تلمس مواجع المطلقات.. وتتصدر التريند من جديد على تيك توك

على هامش التريندات التي تشغل رواد مواقع التواصل الإجتماعي تصدرت أغنية "دنيا جديدة" التي قامت بغنائها الفنانة بوسي التريند على منصة تيك توك في الأيام القليلة الماضية ومازالت حديث رواد مواقع التواصل الإجتماعي، ويتسعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل الخاصة.

الفنانة بوسي

أغنية دنيا جديدة لـ بوسي تلمس مواجع المطلقات

لمست كلمات أغنية دنيا جديدة للفنانة بوسي مشاعر وقلوب النساء المطلقات اللواتي عانين من حياتهن الزوجية وتعرضن لكل أنواع العذاب والأذى النفسي والجسدي من قِبل أزواجهن بسبب الإختيار الخاطئ، وحرصن على وضع صور لهن في بداية زواجهن وهن سعداء وصور لهن بعد تعرضهن للعذاب وتشوههم الكامل وحرصن على وضع أغنية دنيا جديدة كأغنية معبرة عنهن وعن معاناتهن، لتكون هذه الڤيديوهات هى التريند على منصة التيك توك، حيث أنها ڤيديوهات مليئة بالحزن وتعبر عن المعاناة التي تتعرض لها الفتاة من شريك حياتها التي وثقت به وآمنته على نفسها ليكون غير جدير بهذه الثقة.



تفاصيل أغنية دنيا جديدة

تم طرح أغنية دنيا جديدة لأول مرة في أبريل الماضي في مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة" الذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024

وكانت تعبر عن معاناة "شيماء" التي جسدت شخصيتها الفنانة سلمى أبو ضيف ضمن أحداث مسلسل أعلى نسبة مشاهدة وذلك بعد خسارتها لنفسها وأهلها بسبب إستغلالها الخاطئ للسوشيال الميديا والسعي وراء الشهرة وكسب المال من خلالها، وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا أثناء عرضها في الحلقة الأخيرة من المسلسل في شهر رمضان الكريم.

بوستر أغنية دنيا جديدة من مسلسل أعلى نسبة مشاهدة



كلمات أغنية دنيا جديدة



وتقول كلمات الأغنية:

لما حلمت بدنيا جديدة

خدني الحلم لسكة بعيدة

وبعت الكل عشان أحلامي

فكرت إن أنا هبقى سعيدة

معرفتش أحسب على مهلي

لما لقيت حلمي بيندهلي

بعت اخواتي وأبويا وأهلي

ولقيت نفسي فجأة وحيدة

يغور كل دة

لو التمن قلة رضا

يا أبويا كنت منعتني

يغور كل دة

لو التمن قلة رضا

حلمي اللي كان بيشدني

خلاني أسيب جنة رضاك

وجاية بمد إيديا خدوني

في حضنكو شوية

وجاية بمد إيديا خدوني

في حضنكو شوية

جيالكم ياللي نصحتوني

سيبتكم والاوهام شدوني

رجعالكم علشان تشوفوني

وانا بدفع للدنيا ديوني

من جرحي ومن دمع عيوني

وعلى قد الايام ما ادوني