نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحت إشراف لجنة مصر للأفلام.. الانتهاء من تصوير "Le Trésor de Khéops وفيلم "Murder at the Embassy" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انتهت لجنة مصر للأفلام بمدينة الإنتاج الإعلامي من الإشراف علي تصوير الفيلمين الروائيين العالميين، الفيلم الفرنسي Le Trésor de Khéops (كنز خوفو) الذي قامت بتنفيذه شركة الإنتاج المصرية " أفلام مصر العالمية" لصالح شركة الإنتاج الفرنسية Bonne Pioche Cinema Yves Darondeau.

أماكن التصوير

وتم تصويره بعدد من الأماكن بجمهورية مصر العربية وأهمها (منطقة الأهرامات بالجيزة وكوبري قصر النيل – شوارع وسط البلد ) والفيلم الثاني الأمريكي "Murder at the Embassy " تنفيذ شركة الإنتاج المصرية Neo Productions لصالح شركة الإنتاج الأمريكية Master Key Studios.

وتم تصويره بمنطقة الأهرامات وشارع المعز ومنطقة خان الخليلي إضافة إلي تصوير مشاهد عديدة للفيلم داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، حيث قامت اللجنة بإستخراج كافة التصاريح والموافقات الخاصة بالفيلمين بإعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المسئولة عن إصدار تصاريح تصوير الأفلام السينمائية الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ووفقًا لنظام الشباك الواحد الذي يتيح لشركات الإنتاج العالمية تنفيذ أعمالها السينمائية في مصر من مكان واحد دون أي معوقات.

التسهيلات اللوجستية والخدمات الإنتاجية اللازمة لأطقم شركات الإنتاج العالمية

كما تقدم اللجنة أيضًا كل التسهيلات اللوجستية والخدمات الإنتاجية اللازمة لأطقم شركات الإنتاج العالمية التي تقوم بتصوير أعمالها في مصر، من إنهاء الإجراءات الجمركية واستخراج تأشيرات السفر وكذلك تصاريح التصوير الجوي وتوفير المركبات وطائرات الدرون، بناء علي طلب الشركات المنفذة، إضافة إلي توفير المرافقة الأمنية لفريق العمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وتجدر الإشارة إلي أن اللجنة قد قامت بالإشراف علي تصوير أكثر من 35 فيلمًا أجنبيًا، من الأفلام الروائية والوثائقية في العديد من الأماكن والمعالم السياحية والأثرية بجمهورية مصر العربية خلال العامين الماضيين من مختلف الجنسيات " أمريكية، نرويجية، فرنسية، كندية، كولومبية، سويسرية، سعودية، هندية " وغيرها من الجنسيات.

