نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طارق لطفي يكشف عن موعد بدء تصوير مسلسل 'العتاولة 2' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان طارق لطفي علي مسلسل العتاولة 2 مع أحمد السقا، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.

موعد بدء تصوير مسلسل العتاولة 2

ويبدء طارق تصوير مسلسل العتاولة 2 في أوائل نوفمبر المقبل، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025.

العتاولة الجزء الأول

وكان الجزء الأول من العتاولة قد حقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه ضمن موسم دراما رمضان الماضي 2024، وقدم طارق لطفي خلاله شخصية خضر فتيحة، ويعمل طارق في الإجرام والسرقة قبل أن يقرر التوبة في نهاية الأحداث.

أبطال العتاولة

وقدم بطوله العتاولة أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، مي كساب، باسم سمرة، صلاح عبدالله، فريدة سيف النصر، ميمي جمال، نهى عابدين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، مريم محمود الجندي، وأحمد كشك، ومن تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة Cedars Art Production.

قصة العتاولة الجزء الأول

ودارت أحداث الجزء الأول من العتاولة في إطار شعبي تشويقي أكشن، تدور أحداثه في مدينة الإسكندرية، والتي يتميز أهلها بأنهم أصحاب طباع خاصة وأسلوب في الكلام ولهجة مميزة، ويجسد النجم أحمد السقا شخصية نصار هو نموذج لبطل تراجيدي، يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحدث متغيرات في حياته.

أحدث أعمال طارق لطفي

ومن ناحية اخري، تعاقد طارق لطفي خلال الفترة الماضية على بطولة مسلسل جديد بعنوان منتصر القرش من تأليف أمين جمال، وإخراج محمد يحيى مورو، وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي الأبطال المشاركين فيه بجانب طارق لطفي، وسينافس العمل ضمن أعمال دراما الـ Off Season.

اخر اعمال طارق لطفي

وكان اخر اعمال طارق لطفي هو مسلسل العتاولة كل من الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، والعمل من تأليف هشام جلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وايضا فيلم السستم، وضم العمل كلا من: أحمد الفيشاوي، نسرين طافش، بسنت شوقي، محمد علي رزق، ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، ومسلسل مذكرات زوج الذي تم تقديمه رمضان 2023 في 15 حلقة وشارك معه عدد من الفنانين منهم إدوارد وعائشة بن أحمد وآخرين.

