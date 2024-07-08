نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "بأي صفة بتحوش بنتها".. رضوى الشربيني تهاجم حسام حبيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فتحت الإعلامية رضوى الشربيني النيران على الفنان حسام حبيب بعد الخلاف الذي دار بينه وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب وتعديه بالضرب عليها، موجهة له عدة تساؤلات بسبب تدخله بين شيرين وابنتها وذلك عبر “لايف” على صحفتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

فاستنكرت رضوى الشربيني سبب وجود حسام حبيب بداخل الاستديو مع شيرين رغم انفصالهما، قائلة: “اتعصبت لما شفت الموقف كتبت كلمتين وبعدها قلت أنا مالي أنا واخدة عهد على نفسي ما اتكلمش في الموضوع ده، وهتفرج زي باقي الناس، إذ بي أفاجأ بالرسائل الصوتية بتاعة حسام حبيب، واللي فيها طرح شوية أسئلة صعبة وعايز إجابات من الناس، وطالع بيقول مخدش منها فلوس وعمري ما خدت منها فلوس وإحنا كمان كجمهور من حقنا نسألك”.

وتابعت رضوى: “زي ما قرأنا أن حضرتك ما ضربتهاش وكنت بتحاول تشيلها من على بنتها، وقلت مقدرش أقول لكم شيرين الوحش الكاسر كانت بتعمل إيه علشان ما أقضيش عليها وتبقى انتهت، ولكن بأي صفة لا أنت جوزها ولا خاطبها ولا أبوها ولا حد، وبأي صفة بتحوش بين شيرين وبنتها، أومال أفشت على أخوها ليه، لما أخد عشرين بلطجي علشان ينقذها على الأقل وقتها ما شفناش وشها متشلضم، أخوها كان عاوز يعالجها أولى بيها دي أولًا”.

وأردفت: “تاني سؤال بأي صفة موجود هناك، وكنا سمعنا إنك بتبارك ليها علشان خطوبتها وقررت تعمل أغنية علشان تبارك ليهم، وأنت إنسان منفتح فين الأغنية يا حسام ما سمعناش إلا الفويس نوت؟”.

وأضافت: “تالت حاجة، طلعت المتحدث الرسمي باسم شيرين بأمارة إيه.. هل خطيبها موافق ولا مفيش خطيبها أصلًا، إيه موضوع الرسايل الصوتية اللي بتتسرق على تليفونك وأنت لا تعلم، إحنا مبنسمعش أغاني لحسام ومبنسمعش غير رسائل صوتية.. بأي صفة كنت بتحوش بين أم وبنتها قلت إنك مش بتشتغل معاها وآخر فويس نوت بتقول فيها مخدش فلوس من شيرين ومفيش أي معاملات بينكم، لا بتشتغل معاها ولا خطيبها ومش صحاب وكل واحد راح لحاله كنت في الاستديو بناء على إيه جوابنا علشان حالنا حموضة”.

وأكملت: “الفويس نوت بتتسرق من عندك وشيرين هي اللي بطحت نفسها، وأنت الملاك الحارس اللي في حياتها وهي شيطان، طيب انت موجود في حياة شيرين ليه؟ ما اشغلتش معاها وليك عندها فلوس أمال بقالك خمس ست سنين بتصرف منين علشان أعمل اللي بتعمله، هقعد في بيتنا ما اشتغلش وهاخد نفس الطريق علشان أصرف عليا وعلى ولادي، لو مش بشتتغل مع شيرين ومش بنشوف ليك أغاني ولا حفلات بتصرف منين كراجل على نفسك ومراتك، أديني الطريق علشان امشي وراه”.

واختتمت: “بتقول انك قد إيه محترم.. فيه راجل محترم يقف يصور الست اللي مش عارفة مسماها إيه مراتك أختك خطيبتك بنت عمتك اتبنتها؟ إيه يخلي راجل يجيب تليفون يصور واحدة وهي منهارة ومبقاش فاضل حاجة وعمالة تتدغدغ وتكسر وانت بتصورها احتياطي يعني ولا إيه؟.. إنت في حياة شيرين تحت أنهي مسمى بتجيب فلوس منين، ما دام مش شغال معاها، وفي حالة كنت شغال معاها كنت بتاخد نسبة كام وليه اتهمت أخوها والشركة إنهم نصابين علشان أخدوا منها نسبة اشمعنى هما وأنت لأ”.