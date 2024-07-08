نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأضخم تكلفة.. تركي آل الشيخ يستعد لإنتاج فيلم سعودي بـ 40 مليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن استعداده لأكبر إنتاج فيلم عربي تحت إشراف المخرج السعودي محمد الملا، وذلك أثناء حلوله ضيفًا على برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة قناة MBC مصر.

وأوضح المستشار تركي آل الشيخ، أن الفيلم العربي يشبه الأعمال العالمية مثل صراع العروش وغيرها، بتكلفة 40 مليون دولار، كأعلى ميزانية إنتاج عمل فني في تاريخ الوطن العربي، مشيرا إلى أن العمل يشارك فيه نجوم هوليوود بجانب النجوم العرب.



أفلام يدعمها صندوق بيج تايم

ويدعم صندوق بيج تايم عدد من الأفلام المصرية ومنها المدعوم ومنها المستقل، ومن تلك الأفلام

فرقة الموت - أحمد عز “جارٍ تصويره”

النونو - أحمد حلمي “ينطلق تصويره نهاية 2024”

تافه جدا - شيكو “جارٍ التحضير له”

فيلم الست - منى زكي “جارٍ تصويره”

فيلم الإسترليني - محمد هنيدي “جارٍ تصويره”

البحث عن فضيحة - هشام ماجد وهنا الزاهد “جارٍ التحضير له”

فيلم يجمع كريم عبد العزيز وأحمد عز “جارٍ التحضير له”

فيلم يجمع عمرو دياب ونانسي عجرم “جارٍ التحضير له”

فضلا عن مجموعة أخرى من الأفلام غير معلن عنها حتى الآن.

تجربة فيلم ولاد رزق 3

وفي وقت سابق قال المستشار تركي آل الشيخ في تصريحات لـ برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب: فيلم ولاد رزق حدوتة مصرية بتكامل عربى.. طموحي إننا نوصل لـ 90 % من أهدافنا من الأعمال القادمة.. قدرنا نجمع النجوم مع بعض.. عندنا ثلاثة راح يسجلوا أعلى أجر في العالم العربي كريم وعز وأحمد حلمي.