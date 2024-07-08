نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فردوس عبد الحميد أول الحاضرين لعزاء عصام فريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحل عن عالمنا مساء يوم السبت الماضي، مدير التصوير عصام فريد عن عمر يناهز 83 عامًا، إذ كشف المخرج عمر عبد العزيز، عن خبر الوفاة على صفحة التواصل الاجتماعى “فيس بوك”.

وبدأ منذ قليل، عزاء مدير التصوير عصام فريد بمسجد الحامدية الشاذلية، وحرصت الفنانة فردوس عبد الحميد على حضور العزاء وتقديم التعزية لأسرة الراحل، حيث ظهرت ابنة الراحل عصام فريد وهي تبكي ويحاول البعض مساندتها.

نبذة عن عصام فريد

كان الراحل عصام فريد قد وُلد في 8 نوفمبر 1941 ونشأ وترعرع في حي المعادي، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للسينما، أكاديمية الفنون عام 1964 بتقدير جيد جدًا، الدفعة الثانية، صور 36 فيلمًا روائيًا كمصور، و61 فيلما روائيًا كمدير تصوير، و24 مسلسلًا تليفزيونيًا، وحاصل على العديد من التقديرات والجوائز والتكريمات، وأصبح مديرًا للتصوير من عام 1970.

أفلام عصام فريد

" أيام الحب - إخراج حلمي حليم عام 1968، أبى فوق الشجرة - إخراج حسين كمال عام 1969، نص ساعة جواز - إخراج فطين عبد الوهاب عام 1969، بئر الحرمان - إخراج كمال الشيخ عام 1969، نار الشوق - إخراج محمد سالم عام 1970، الخيط الرفيع - إخراج هنرى بركات عام 1971، زمان يا حب - إخراج عاطف سالم عام 1973، دمى ودمعي وابتسامي - إخراج حسين كمال عام 1973، حكايتي مع الزمان - إخراج حسن الإمام عام 1973".