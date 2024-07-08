بعد تصدره التريند بسبب صفعه لشاب.. محمد رمضان ينشر فيديو مع ابنة دنيا سمير غانم

القاهرة - محمد ابراهيم - بعد تصدره التريند بسبب صفعه لشاب.. محمد رمضان ينشر فيديو مع إبنة دنيا سمير غانم

بعد تداول ڤيديو للفنان محمد رمضان على مواقع التواصل الإجتماعي وهو يقوم بصفع شاب في الساحل الشمالي أثناء قضائه العطلة الصيفية ويحاول الشاب الرد عليه بنفس الصفعة لكن يتدخل الناس لفض المشاجرة، قام الفنان محمد رمضان بنشر فيديو له منذ قليل مع كايلا إبنة الإعلامي رامي رضوان والفنانة دنيا سمير غانم على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، ويستعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.



تفاصيل ڤيديو محمد رمضان مع إبنة دنيا سمير غانم

قام الفنان محمد رمضان بنشر فيديو يجمه مع كايلا إبنة دنيا سمير غانم وإبنة المخرج كريم السبكي وأولاد خالد السبكي في الساحل الشمالي وكانوا يقومون بغناء أغنية "الدنيا هتحلو" للفنان محمد رمضان، وعلق "رمضان" من خلال خاصية الكابشن:

"مع جيراني حبايبي ولاد حبايبي.. بنت دنيا سمير غانم ورامي رضوان وبنت كريم السبكي وأولاد خالد السبكي".



غياب محمد عن ماراثون دراما رمضان 2025

في سياق آخر أعلن الفنان محمد رمضان عن غيابه مجددًا عن موسم دراما شهر رمضان للعام القادم 2025 بعد غيابه عن موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وقد أعلن ذلك عبر حساباته الرسمية على فيسبوك وإنستجرام، وقال:

"رسميا غيابي عن دراما رمضان 2025".

آخر كليبات محمد رمضان

ومن الجدير بالذكر أن آخر الكليبات التي طرحها الفنان محمد رمضان هو كليب بعنوان "بمزاجي" والذي تم طرحه على حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات "يوتيوب" في الأيام القليلة الماضية وقد لاقى مشاهدات كبيرة على موقع يوتيوب.

كلمات أغنية بمزاجي

وتقول كلمات الأغنية:

اولها بس بحبك

عقلك سابق سنك

لا ومفيش منك

حبيتها مش هتحبك

قبله زي اللي قبله

عدوا زي اللي عدوا

احمد زي عبده

عبده قلبه وجعه

اللي بنا خديه

بس قلبي انسيه

مفيش منه مفيش تاني

مفيش منه مفيش

زن زن في دماغي

اللي يطلع من لساني

انا مش بعيده تاني

كله كله بمزاجي

بمزاجي بمزاجي

فين اللي كان بيطبطب

على قلبي يجي ويرطب

تعلّي لما اهبط

اخس هي تربرب

شياطين انس اتجمعوا

يشوفوكي جنبي يولعوا

مهما يحاولوا يوقعوا

حبيبي هفضل ادلعه

بمزاجي بمزاجي