وائل جسار: 'زوجتي مش بتغير وبتباس على المسرح من البنات'

القاهرة - محمد ابراهيم -



قال المطرب وائل جسار، إن الفنانة أسماء جلال طلبته للزواج خلال أحد البرامج ولكنه يرى أنها تحدثت بعفوية وتلقائية وما حدث معها بعد الحفل لم يتذكره بسبب مرور الزمن.



وتابع المطرب وائل جسار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"عاوز اشكرها على حبها ليا وحبها لأعمالي وبتمنالها الخير ويارب تبهرنا بأعمالها بعد فيلم أولاد رزق 3 وتحسها نجمة كبيرة إن شاء الله وربنا يوفقها في حياتها وتستاهل إبن الحلال وتفاجئت بالكلام ده وأول مره أسمعه وحبيت ثقتها بنفسها وأنها بتواجه كل حاجه حاسه بيها ومن قلبها".

وأشار وائل جسار، إلى أنه زوجته تعاملت مع الموقف بشكل مزاج وليس اعتبرته غيره، وقالت له أنها فتاة جميلة ولا يوجد مشاكل، معقبا،:"قالت لي مفيش مشكلة تجبها ضرة".



واختتم وائل جسار، حديثه بأن زوجته متفهمه طبيعة عمله كونه فنان وله معجبين كما أنها تثق في نفسها بأنني اخترتها من وسط فتيات كثيرات، كما أنه حدث معه عدة مواقف أخرى خلال الحفلات حيث تقوم الفتيات بالصعود على المسرح ويقومن بتقبيله من خديه.

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.

