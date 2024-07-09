نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل جسار: 'شيرين عبد الوهاب قوية وهترجع لجمهورها أحسن من الأول' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المطرب وائل جسار، أنه يستعد لإحياء حفل غنائي في الساحل الشمالي بعد يومين، ومصر لها دور كبير في نجاحاته بعد الله عزوجل وقريبًا سيكون في موسم الرياض.

دعم شيرين عبد الوهاب



وتابع المطرب وائل جسار خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة "صدى البلد 2"،:"بشكر المستشار تركي آل الشيخ اللي دايما بيبهرنا وموسم الرياض يمتلك مجموعة من الكفاءات جعلته في العالمية وهو نقلة فنية عربية عالمية".

كما حرص وائل جسار، على دعم المطربة شيرين عبد الوهاب عقل أزمتها مع حسام حبيب، قائلًا أنه يعرفها عند قرب وقوية وغيورة على فنها بأن تقدم أجمل الأعمال وكل إنسان منا في الحياة معرض أنه يضعف، ولكن يجب أن يكون قوي من خلال ذلك الضعف ولا بد أن يشعر بأنه أقوى مما قبل، وتعودنا على شيرين الإنسانة القوية التي تحارب الجميع لكي يظل فنها موجود لكل الأجيال القادمة وهي قادرة على أن تعود للأفضل مما كانت عليها وتمر هذه الغيمة السوداء التي مرت بها على خير.

واختتم وائل جسار حديثه، بأن هناك شعراء كثيرون يعملون على نفسهم، فالأهم لديه هي الكلمات التي تعجب الجمهور، وهناك اغاني قريبة لقلبله "لكل وعد" التي طرحها خلال الفترة الحالية والفيديو كليب كان من فكرة زوجته.

مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.