تعليق وائل جسار على أزمة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص المطرب وائل جسار، على دعم زميلته المطربة شيرين عبد الوهاب عقب أزمتها مع حسام حبيب، قائلًا أنه يعرفها عند قرب وقوية وغيورة على فنها بأن تقدم أجمل الأعمال وكل إنسان منا في الحياة معرض أنه يضعف، ولكن يجب أن يكون قوي من خلال ذلك الضعف ولا بد أن يشعر بأنه أقوى مما قبل.

وأضاف في تصريحات تلفزيوينة: "تعودنا على شيرين الإنسانة القوية التي تحارب الجميع لكي يظل فنها موجود لكل الأجيال القادمة وهي قادرة على أن تعود للأفضل مما كانت عليها وتمر هذه الغيمة السوداء التي مرت بها على خير.

وفي سياق آخر قال وائل جسار حديثه، إن هناك شعراء كثيرون يعملون على نفسهم، فالأهم لديه هي الكلمات التي تعجب الجمهور، وهناك اغاني قريبة لقلبله "لكل وعد" التي طرحها خلال الفترة الحالية والفيديو كليب كان من فكرة زوجته.

مواعيد برنامج تفاصيل

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.



